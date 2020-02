David & Dieu naast elkaar met 15 goals: wie mag de Gouden Stier dragen en waarom? En wie zijn de échte kapers op de kust, met play-off 2 in achterhoofd?

Dieumerci Mbokani kreeg afgelopen weekend bovenaan de topschutterstand het gezelschap van Jonathan David. Wie mag nu de Gouden Stier dragen en waarom? En waar zijn de échte kapers op de kust voor de topschutterstitel?

Eerst en vooral loont het de moeite om eens te kijken naar de criteria om te bekijken wie de Gouden Stier mag dragen. Daarbij worden ook het doelpunten op verplaatsing in acht genomen, voor de speelminuten en de assists.

Criteria voor het bepalen van de Gouden Stier

Aantal gemaakte doelpunten

Aantal gemaakte doelpunten op verplaatsing

Aantal gemaakte doelpunten thuis

Aantal speelminuten

Aantal 'assists'

Aantal gemaakte doelpunten strafschoppen niet bijgerekend

Zowel Dieumerci Mbokani (Antwerp) als Jonathan David (KAA Gent) scoorden voorlopig al vijftien doelpunten. Mbokani maakte er echter al zes buitenshuis en de Canadees van de Buffalo's 'amper' vijf, waardoor de spits van Antwerp ook op speeldag 27 de Gouden Stier mag blijven dragen.

Jonathan David heeft de wind weliswaar in de zeilen, dus de kans dat hij de komende weken de Gouden Stier alsnog overneemt is mogelijk realistisch. Maar de vraag is: wie zijn de echte kapers op de kust om de topschutterstitel te pakken?

De eindstand wordt namelijk pas opgemaakt na play-off 2 en een team dat het goed doet in play-off 2 kan daar met een scorende spits nog heel goede zaken doen. Hamdi Harbaoui kwam twee keer met Essevee op die manier aan de topschutterstitel.

Kapers op de kust?

Van de huidige toppers lijken naast David en Mbokani ook Vanaken (12 goals, Club Brugge), Rezaei (11 goals, Charleroi), Refaelov (10 goals, Club Brugge), Yaremchuk (10 goals, Gent) en Okereke (9 goals, Club Brugge) in play-off 1 te zullen gaan uitkomen. Boli (10 goals) werd dan weer getransfereerd en maakt ook geen aanspraak meer.

En zo komen we uit bij spelers als Bruno (8 goals, Zulte Waregem), Onuachu (8 goals, Genk), De Camargo (8 goals, KV Mechelen), Togui (8 goals, KV Mechelen), Chadli (7 goals, Anderlecht), Larin (7 goals, Zulte Waregem) om met een flink eindrush misschien nog kans te maken op de topschutterstitel - al willen hun teams natuurlijk wel play-off 1 halen. Harbaoui maakte twee seizoenen geleden nog 13 goals in 10 wedstrijden in play-off 2.