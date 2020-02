"We blijven thuis ongeslagen": Waar maken de clubs het verschil?

Een goede thuisreputatie is zeer belangrijk en dat is ook dit seizoen niet anders voor diverse ploegen in de Jupiler Pro League. Eens te meer zijn diverse ploegen érg sterk in eigen huis. Maar waar maken ze dan het verschil?

Zowel AA Gent, Antwerp als Club Brugge verloren dit seizoen nog niet in eigen huis in de competitie. Ploegen die niet toevallig in de top-4 van het klassement staan?

Club Brugge en KAA Gent hebben elk tien zeges en drie gelijke spelen op hun conto, Antwerp moest afgelopen weekend een vierde gelijkspel incasseren tegen Sporting Charleroi. "Maar we blijven ongeslagen in eigen huis, dat is belangrijk", klonk het bij Sinan Bolat.

Door de resultaten in eigen huis is het toch vooral op verplaatsing dat het verschil gemaakt wordt door Club Brugge, dat alle andere ploegen meer dan overvleugeld.

KAA Gent had het - zeker in het begin van het seizoen - wat moeilijk op verplaatsing, terwijl blauw-zwart net daar al het hele seizoen goed aan het presteren is.

Ook onderaan het klassement dezelfde opvallende conclusie: Waasland-Beveren, Oostende en Cercle Brugge zijn ook de bottom-three wat betreft de uitwedstrijden.

Verder opvallend: KV Mechelen dat voorlopig meer punten buitenshuis (19) heeft gehaald in vergelijking met in eigen huis (18).