Tovert Martinez een wit konijn uit zijn hoge hoed voor het EK? "Ik weet dat de bondscoach vaak komt kijken en al over mij gesproken heeft met de voorzitter"

Roberto Martinez houdt de Jupiler Pro League nauwlettend in de gaten op zoek naar jong geweld. Ook bij Standard lopen er enkele spelers rond die (op termijn) in aanmerking kunnen komen voor een selectie bij de Rode Duivels.

Zo is al een tijdje bekend dat Zinho Vanheusden dicht bij een selectie staat van de A-ploeg. Maxime Lestienne was vorig jaar éénmaal opgeroepen, maar moest verstek geven wegens een blessure en zoekt sindsdien terug naar zijn beste niveau. Obbi Oulare werd door Preud'homme zelf dan weer naar voren geschoven als mogelijke Rode Duivel.

Potentiële Rode Duivels

Ook Samuel Bastien lijkt een interessante optie te zijn, al is de concurrentie op het middenveld bij de Belgische nationale ploeg moordend. "Ik heb nog geen direct contact met hem gehad, maar ik weet dat Roberto Martinez vaak op Sclessin komt kijken en dat hij al over mij gesproken heeft met voorzitter Venanzi", vertelt de middenvelder aan RTBF.

"Het is nu wel zeer moeilijk om erbij te raken, als je het niveau van de huidige selectie ziet. Maar ik breek er me het hoofd niet over. Ik moet eerst mijn huidige seizoen bevestigen. Daarna mag ik misschien wel dromen van het WK 2022."