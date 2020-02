Heerlijke tifo's en spandoeken in Zulte Waregem - Kortrijk: "Breng ons naar de 7e hemel" en hét ludieke antwoord van Essevee

Zulte Waregem tegen KV Kortrijk? Zelfs in een wedstrijd die al veel weg heeft van een vervroegd treffen in play-off 2 levert dat met dank aan de fans altijd wel iets speciaals op. Het was deze keer niet anders, met een ferme prik van links naar rechts en terug.

De supporters van Zulte Waregem hadden een duidelijke tifo meegebracht voor de start van de wedstrijd: Time for Vendetta. Na zes opeenvolgende nederlagen in de Vlasico was het hoog tijd voor Essevee om de punten nog eens thuis te houden voor de fans. De bezoekers van hun kant refereerden ook naar de befaamde zeven op een rij: "Breng ons naar de zevende hemel" stond er te lezen. Het antwoord van de thuisploeg liet niet al te lang wachten: in minuut 7 kwamen ze met enkele duidelijke spandoeken: "Europese trips, spelen om de titel, bekerwinsten, da's pas de 7e hemel."





