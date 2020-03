Alwéér bakken kritiek op de VAR: "In de koers werkt hij wel, in #GNKCLU niet" en "Als dit in het dagelijks leven zou voorvallen, ga je naar het politiekantoor"

KRC Genk en Club Brugge keken elkaar in de ogen in de topper van de speeldag op zondagnamiddag.

In de eerste helft waren er al meteen enkele doelpunten te bezichtigen, maar ook vooral enkele dubieuze fases.

Zo kwam Balanta in een luchtduel met een elleboog in op Dewaest, die even groggy was. Kouassi maaide dan weer De Ketelaere onderuit met een heel erg ferme tackle.

Aanslagen

Voor de analisten in de studio's van Play Sports meer dan genoeg voor twee rode kaarten, maar de VAR greep niet in. Zeker de fout van Kouassi was volgens Jan Mulder een aanslag. "Als dit in het dagelijkse leven zou gebeuren, dan ga je naar het dichtsbijzijnde politiekantoor om het aan te geven."

Tussendoor had Mats Rits ook nog eens de bal met de hand beroert in zijn eigen grote rechthoek. Net als bij Vincent Kompany enkele weken geleden tegen Cercle Brugge ging de bal niet op de stip. Op Twitter werd ook druk geanalyseerd over de verschillende fases.

Nu horen we de andere supporters niet. Altijd rood op de Ketelaere. #gnkclu — Jerry Verhaegen (@jverhaegen) March 1, 2020

#gnkclu Ik zag als Club supporter toch een penaltyfout voor Genk hoor... Genk goed bezig trouwens. Hopen op betere tweede helft #bluvngoan — Emmanuel Anciaux (@eptanciaux) March 1, 2020

@ProLeagueBE Waarom geld uitgeven aan een duur VAR systeem als het toch niet gebruikt wordt? #gnkclu — The_Realist (@TheReal65094194) March 1, 2020