Arsenal behoudt uitzicht op laatste doel van het seizoen: logische zege in FA Cup

Arsenal moest maandagavond aan de bak in de vijfde ronde van de FA Cup. De Gunners hadden geen kind aan Portsmouth. Arsenal haalde het eenvoudig, maar verloor wel Torreira, na een driest tackle.

Arsenal kwam met een onuitgegeven elftal aan de aftrap in de partij tegen Portsmouth, het nummer drie uit de League One. De Gunners namen de partij meteen in handen, maar zagen al heel vlug Torreira uitvallen na een drieste ingreep. Mike Dean hield de kaarten op zak, terwijl de Uruguayaan met de draagberrie werd afgevoerd.

Porque @LTorreira34 salió en camilla tras una dura entrada directo al hospital.



Aún se desconoce el alcance de la lesión.



Het meesterschap van Arsenal werd pas op slag van rust omgezet in een doelpunt van Sokratis. Vlak na de pauze zorgde Nketiah voor de geruststellende 0-2, waarna Arsenal de match eenvoudig kon uitspelen.

Een logische overwinning dus voor Arsenal, maar eentje die deugd zal doen. Met een sombere tiende plaats in de Premier League en de recente uitschakeling in de Europa League door Olympiakos, is de FA Cup de enige manier om nog wat glans te geven aan het seizoen van de Gunners.