Scheidsrechter en VAR ook onder vuur bij AA Gent: "Waarom wordt die goal afgekeurd? Een raadsel"

"Ik heb die bal niet met de hand of de arm geraakt", beweerde Michael Ngadeu na de match tegen Cercle Brugge. Nochtans was de VAR zeker van zijn zaak en volgde Lawrence Visser hen daarin. Ook Sven Kums kon zich niet inhouden.

De immer rustige Kums wond zich op. "Het is mij een raadsel waarom die goal werd afgekeurd. Ik heb de beelden bekeken en ik zag niks. Daarbij, nu grijpen ze wel in en deze namiddag (in Genk-Club Brugge) niet", zei hij.

Er was nog een fase die bij de Gent-spelers vragen opriep. "Die tackle op David leek mij niet op de bal. Waarom gaat de scheidsrechter bij die fase de beelden zelf eens niet bekijken en bij die afgekeurde goal van Cercle wel? Ik denk echt dat er meer aan de hand was."