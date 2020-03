Vlap: "Tegenstanders zijn hier een kop groter dan in Nederland" en "Als we in play-off 2 belanden moeten we die winnen"

Anderlecht heeft op twee speeldagen van het einde zijn lot niet meer in eigen handen om play-off 1 te halen. Michel Vlap is alvast niet bang om play-off 2 te spelen.

Vlap kreeg dit seizoen al heel wat kritiek te verwerken. Hij wijt dat onder meer aan de zware transferprijs die Anderlecht voor hem betaald heeft. (lees HIER)

De kritiek dat hij harder moet worden in de duels, lachte hij weg in een gesprek met Het Nieuwsblad: “Een vriend stuurde me een vergelijkende studie tussen mijn prestaties bij Heerenveen en die bij Anderlecht. De statistieken wijzen uit dat ik bij Anderlecht meer duels win en dat er meer passes aankomen.”

“En dat terwijl er in België minder ruimte ligt en de tegenstanders een kop groter zijn. Zo vocht ik tegen Moeskroen duels uit met Boya. Geloof me, dat is geen pretje. Ik doe drie keer per week aan krachttraining en maak ­progressie.”

“Jullie hanteren hier wel een rare competitieformule moet ik zeggen… Maar als het play-off 2 wordt, moeten we die winnen en ­Europees voetbal halen. Anderlecht komt terug. En ik zit ook nog niet aan mijn limiet.”