Vadis Odjidja haakte in extremis af: "Volgende week is hij er normaliter weer bij"

Na zijn schorsing tegen Cercle Brugge was er tegen Charleroi ook geen sprake van Vadis Odjidja. De aanvoerder van de Buffalo's haakte tijdens de opwarming af: een slijmbeursontsteking aan de heup bezorgde hem te veel hinder.

Na afloop van de partij tegen Charleroi wilde Vadis Odjidja niets kwijt over zijn blessure: "Vraag het aan de dokter, hij komt er aan." En weg was hij! Wat later kwam de dokter met de diagnose: "een slijmbeursontsteking aan de rechterheup".

Op de persconferentie besprak Thorup Odjidjas situatie. "Ik hoorde tijdens de opwarming ineens dat Vadis te veel hinder ondervond van zijn heup. Dan heb ik gekozen voor Brecht (Dejaegere). Jammer dat hij er niet bij was, maar nogmaals...Dit mag geen excuus zijn voor onze zwakke partij. Volgende week tegen Waasland-Beveren zal Vadis er gewoon weer bij zijn, daar ga ik althans van uit."