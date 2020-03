Schouterden verklaart gebalde vuisten na gelijkspel tegen KV Mechelen: "Dat is blijven hangen"

De vreugde na de match bij Eupen werkte op de zenuwen van de KV Mechelen-aanhang. Het gelijkspel werd met een gebalde vuist gevierd door de Oostkantonners. Nils Schouterden legde uit waarom.

Hendrik Van Crombrugge zei na zijn match tegen Zulte Waregem dat hij er gerust op was dat Eupen zich 200 procent ging geven. Hij zal wel iets mogen trakteren. "Champagne? Hmm... Het mag iets méér zijn (lacht). Maar Hendrik hoefde ons niet extra te stimuleren. De verdachtmakingen uit Mechelse hoek na onze zege tegen Moeskroen in 2018, zijn blijven hangen", aldus Schouterden.

De winger had zelf een moeilijke avond. "Ik zat vaak gewrongen tussen Hairemans en Kabore. Bovendien ben ik nog niet honderd procent na mijn blessure in februari. Tijdens de eerste helft werden we gewoon overspeeld. Na de rust geraakten we toch beter in de match. Ik vraag mij af waarom de 1-2 van Amat werd afgekeurd. Duwfout, zei de ref, maar die zal toch zéér licht zijn geweest."