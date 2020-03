Sommige clubs willen (in kleine groepjes) blijven trainen... Verantwoord of niet? "Wordt vandaag besproken, contact erover gehad met dr. Van Ranst"

Er is wat onduidelijkheid binnen de Pro League. Het overgrote deel van de clubs heeft alle trainingen stopgezet, maar ploegen als Club Brugge en AA Gent willen dat - in beperkte mate - wel blijven doen. Wat is mogelijk en mag het überhaupt wel?

Vandaag laat AA Gent zijn spelers ook thuis, maar binnen enkele dagen willen ze in beperkte groepjes weer beginnen trainen. Club Brugge wil hetzelfde blijven doen. "Er zijn heel veel factoren die meespelen", zegt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League. "Ik heb daarover maandag nog contact gehad met dr. Van Ranst."

"Als er bepaalde voorwaarden gerespecteerd worden, mocht het. In kleine groepjes van vijf man, genoeg afstand in de kleedkamer, in de buitenlucht, geen fysiek contact... Het is in feite ook een werksituatie natuurlijk", aldus Van Bever.

Na de beslissingen van dinsdagavond kan de situatie natuurlijk veranderen. Is het nog verantwoord om spelers te laten trainen? "Het ligt vandaag op tafel tijdens de 'conference call' vergadering van de Pro League", vervolgt Van Bever. "We gaan het uiteraard bekijken wat er nog mogelijk is en wat niet."

Hoe hou je spelers zo lang fit?

AA Gent en Club Brugge zijn voorstander van in kleine groepjes te blijven trainen om hun spelers fit te houden. De andere clubs hebben hun spelers naar huis gestuurd en hen een individueel programma meegegeven.

Dat ze op 3 april terug mogen beginnen groepstrainingen organiseren, lijkt heel onwaarschijnlijk. Het wordt dan ook afwachten hoe ze de spelers zo lang fit en scherp gaan houden. En wat de nieuwe deadline gaat worden om ten laatste de competitie te kunnen hervatten. Als die al wordt hervat...