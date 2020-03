Ook 20 clubs in 1A mét Westerlo, Beerschot, OHL en Waasland-Beveren is een optie

Wat als er dit seizoen niet meer gevoetbald wordt? Het is een piste die de Pro League volgt en daar heeft het scenario's voor uitgetekend. Uiteraard niet voor dit seizoen, maar voor 2020/21. Hoe zal dat eruit zien?

Voor deze piste moet u ervan uitgaan dat er dit seizoen niet meer gevoetbald wordt. Tot op heden was er nog geen uitsluitsel over een zakker uit 1A en een stijger uit 1B. Waasland-Beveren zou dus in 1A kunnen blijven en OHL en Beerschot promoveren naar de hoogste afdeling.

20 teams in 1A

Dat zou een competitie van 18 ploegen opleveren, maar ook over een piste met 20 ploegen wordt nagedacht. Dan zouden Virton en Westerlo als hoogst genoteerde ploegen in de Proximus League de overstap naar 1A maken.

"Zolang er geen duidelijkheid is over het verdere verloop van de competitie is het voorbarig en gevaarlijk om op al die verschillende scenario’s in te gaan", zei Wim Van Hove, gedelegeerd ­bestuurder van Westerlo, bij Gazet van Antwerpen over het thema. "Iedere club heeft wel ­belang bij het ene of het andere scenario, maar op dit moment zijn er nog te veel vragen waar geen antwoord op is."