Kortrijk speurt de markt af naar transfervrije spelers en wil na Dewaele nog een slag slaan

KV Kortrijk is niet bij de pakken blijven zitten nu het voetbal een halt is toegeroepen door het coronavirus. Vrijdag kondigde het met Gilles Dewaele een eerste transfer voor het volgende seizoen aan.

Vrijdag konden we u al melden dat Kortrijk de flankverdediger van Westerlo vanaf volgend seizoen transfervrij laat overkomen. Dewaele gaat tot medio 2023 in zee met de Kerels. Maar de 24-jarige West-Vlaming is niet de enige transfervrije slag die KVK wil slaan.

Het heeft volgens Het Nieuwsblad ook een oogje laten vallen op Michiel Jonckheere. De centrale middenvelder is een waar clubicoon bij KV Oostende en ziet zijn contract bij de kustploeg deze zomer aflopen. Met zijn 30 lentes heeft Jonckheere heel wat ervaring te bieden.

Hij is overigens geen onbekende voor Kortrijk-trainer Yves Vanderhaeghe, die meer dan twee seizoenen aan de slag was bij Oostende. De toekomst van KVO oogt voorlopig onzeker, want nu de deal met de mogelijke overnemers is afgesprongen is een proflicentie voor volgend seizoen absoluut geen zekerheid.