Analisten laten zich uit over heropstart competitie én plannen Napoli: "Bijna misdadig" en "Blijven hopen"

De analisten hebben dezer weken ook geen studio's waar ze over live-voetbal kunnen spreken. En dus is het voor hen ook moeilijk aan het worden. Jan Mulder en Marc Degryse laten zich uit over een eventuele heropstart van de competitie én de situatie in Italië.

"Zonder voetbal tot augustus? Dan maak je veel mensen heel ongelukkig", beseft Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. "Ik blijf hopen dat Maggie De Block binnen enkele weken zegt dat het opnieuw mag. Desnoods achter gesloten deuren, dat is beter dan niks." Jan Mulder ziet het dan weer niet zover komen: "Als ik de experten bezig hoor, dan vrees ik ervoor. We gaan pas helemaal opnieuw alles kunnen doen en laten als er een vaccin is. Anderhalf jaar? Ik draag dat lot als een man. Dat zijn we verplicht aan de mensen die er veel erger aan toe zijn." Italië De plannen in Italië om opnieuw te gaan trainen gaan er bij de analisten niet in: "Het is om te janken wat ze bij Napoli aankondigden. Opnieuw gaan stoeien onder het bewind van die mallotige voorzitter? Hoe durf je? Het is bijna misdadig, in een land waar dagelijks heel veel doden vallen."