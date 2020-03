Jan Mulder en Marc Degryse verschillen danig van mening over Kompany en de rest van de verdediging van Rode Duivels

Het EK 2020 werd uitgesteld naar 2021. En dus is de vraag: hoe gaan de Rode Duivels dan voor de dag kunnen komen? Vooral over Vincent Kompany en diens fysieke paraatheid is er twijfel. Terecht?

"Voor zijn spierherstel is het uitstel van het EK misschien een goede zaak. Maar toch: moest ik Kompany zijn, ik zou trainer worden", is Jan Mulder duidelijk in Het Laatste Nieuws. "Zijn grote doel was om een groot toernooi te winnen met de Rode Duivels. Dat wordt nu moeilijk. De hele verdediging zou even moeten nadenken over de toekomst, vind ik." Tot Qatar 2022 Marc Degryse deelt de mening van de Nederlandse ex-voetballer niet: "Het EK redt Kompany nog wel. Deze generatie kan nog mee tot en met het WK 2022 in Qatar." "Trouwens: Kompany heeft nog een contract voor twee seizoenen bij Anderlecht als speler en wil die seizoenen ook uitdoen."

