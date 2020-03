Dirk Huyck over technische werkloosheid: "Het is niemand of iedereen"

De coronacrisis heeft zich al laten merken in onze nationale competitie: Zulte Waregem en Standard hebben de staf al op technische werkloosheid gezet en ook Anderlecht heeft maatregelen genomen. Waasland-Beverenvoorzitter Huyck sluit niet uit dat hetzelfde bij hen kan gebeuren.

Heel wat clubs onderzoeken de piste om spelers, staf of andere personeelsleden op technische werkloosheid te zetten, ook bij Waasland-Beveren bevestigt voorzitter Dirk Huyck aan HLN: "Als deze situatie nog langer duurt, moeten we misschien ook ingrijpen. Maar het is niemand of iedereen", reageert hij resoluut. Hij is dus niet van plan om te beginnen met de staf zoals bij Zulte Waregem.

"Ik verwacht volgende week een beslissing en wachten op advies van Sporta en de Pro League, maar ik denk wel dat het zo ver zal komen", zegt Huyck. Voorlopig heeft enkel 1B-ploeg Virton beslist om hun spelers technisch werkloos te maken.

Navraag leert dat heel wat meer clubs die optie onderzoeken. Bij Waasland-Beveren, dat met anderhalf been in tweede klasse staat, bevestigt Dirk Huyck: “Als deze situatie langer duurt dan voorzien, moeten we misschien ook ingrijpen. Maar het is niemand of iedereen. Als we de staf werkloos maken, dan ook de spelers. Ik verwacht volgende week een beslissing, we wachten op advies van Sporta en de Pro League. Eigenlijk denk ik wel dat het ervan gaat komen.” Bij Virton is het al zover, de 1B-ploeg vroeg als eerste profclub technische werkloosheid aan voor zijn spelers.

Bij Antwerp gaan ze proberen om technische werkloosheid zo lang mogelijk uit te stellen zegt sportief manager Sven Jaecques: "Elke ploeg gaat volgend jaar en die erna voelen wat ze nu hebben uitgegeven zonder inkomsten te hebben."