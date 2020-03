LEZERSBRIEF: "Toon gezond verstand en zet gezondheid bovenaan in plaats van te pokeren"

De Corona-crisis houdt iedereen momenteel in de ban. En dus krijgen ook wij bezorgde reacties binnen op de redactie. Een lezer kroop in de pen voor een open lezersbrief, die we graag met u delen.

Beste Pro League,

Beste meneer Croonen,



Ik schrijf deze open brief omdat ik ongerust ben. Ongerust om het Corona-virus dat ons allemaal direct of indirect raakt. Wordt het daarom niet dringend tijd om het algemeen belang te laten primeren boven eigen belang?



Uiteraard had bijna iedereen die laatste speeldag liever afgewerkt gezien. Zou Genk of Mechelen play-off 1 halen of ging Anderlecht er Houdini-gewijs mee lopen? Om dan wekelijks topwedstrijden te krijgen en te klagen op de VAR.



Ook had elke voetballiefhebber vorige week de finale van de beker van België willen zien tussen twee zeer sterke ploegen, gesteund door hun groot en indrukwekkend legioen.

In 1B was het écht D-day. Kwam Beerschot terug naar 1A of zou het toch nog Oud-Heverlee Leuven worden? Voor beide ploegen een wedstrijd van levensbelang. Van levensbelang, we zijn er...



Gebruik jullie gezond verstand en zet het belang van gezondheid bovenaan de agenda in plaats van te pokeren en te tonen wie de grootste ballen heeft. Toon dat jullie allemaal ballen hebben om deze niet zo moeilijke knoop humaan te ontwarren en toon vooral dat jullie hart groter is en zet die verdomde competitie toch stil. De stand is wat het is... geen dalers en 2 promovendi.



Welke topwedstrijd denken jullie dat de bekerfinale of finale in 1B zal zijn na maanden stil te hebben gelegen? Maak onze clubs financieel niet stuk door ze in onwetendheid te laten. De spelers willen gewoon rusten, naar hun vaderland, met de familie bezig zijn etcetera.

Laat ons volgend seizoen met 18 starten. Geef ze nu de tijd om seizoen 20/21 voor te bereiden.

Voetbal is nu de belangrijkste bijzaak.



Stay safe

Stay strong