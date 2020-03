Quiz QUIZ: Test hier uw kennis over de trainers in België!

In deze voetballoze periode probeert Voetbalkrant.com voor het nodige tijdverdrijf te zorgen. Vandaag testen we uw kennis over de trainers in het Belgische profvoetbal. Zowel trainers uit 1A als 1B passeren de revue.

De trainersstiel is lang niet de meest zekere in België. De coach is meestal de eerste die de prijs moet betalen als de gewenste resultaten uiblijven. Kan u het allemaal nog volgen? Waar welke trainer nu aan de slag is of bij welke clubs hij in het verleden actief is geweest. Wacht niet langer en test hier uw kennis! Nog een ding voor u begint: als we personen zoeken willen we alleen de ACHTERNAAM weten. KLIK HIER OM TE STARTEN Veel succes, Voetbalkrant.com