Zaakwaarnemer Jonathan David bevestigt vertrek bij Gent én verklapt bestemming: "Daar wil hij naartoe"

Jonathan David lijkt deze zomer onhoudbaar voor KAA Gent. Ook de zaakwaarnemer van de Canadees bevestigt nu dat het goudhaantje zal vertrekken. En hij gooit er meteen zijn bestemming bij.

Jonathan David liet vorig seizoen zijn klasse al zien, maar de voorbije maanden ontplofte de Canadees. De 20-jarige aanvaller was ondertussen al goed voor achttien doelpunten.

“Jonathan is klaar voor de volgende stap”, aldus zaakwaarnemer Nick Mavromaras in Ruhr Nachrichten. “Zijn voorkeursbestemming? Dat is de Bundesliga.”

Duurste uitgaande transfer ooit in België?

Met andere woorden: Borussia Dortmund, RB Leipzig en Borussia Mönchengladbach - zij informeerden al naar de Canadees - tellen maar beter hun geld. De marktwaarde van David wordt momenteel geschat op 25 miljoen euro.