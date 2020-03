Wat met de Europese tickets als competitie stopt? 'Vooral Antwerp wil zich laten gelden'

De coronacrisis heeft ons in een stevige greep. Het is nog niet zeker wanneer er nog zal kunnen worden gevoetbald dit seizoen in de vaderlandse competitie. En dus is de vraag: wat met de Europese tickets?

De meeste ploegen hopen erop dat de UEFA een standpunt zal innemen in dat soort zaken. Het hoort overigens ook nog steeds tot de mogelijkheden dat een of meerdere voorrondes voor de Europa League kunnen sneuvelen in een meest extreem geval en dat er minder Europese tickets voorhanden zullen zijn voor de Belgische clubs. Bekerfinale Tot op heden is Club Brugge bij een stopzetting van de competitie als leider meteen kampioen en zeker van de Champions League, terwijl AA Gent de voorrondes zou mogen spelen als het nummer 2. Ook al kan dat op de laatste speeldag nog wijzigen - als die nog wordt gespeeld - is dat toch geen grote reden tot discussie. Moeilijker ligt de derde plaats. Daar staat nu Charleroi, maar Antwerp wil zich laten gelden volgens Het Nieuwsblad. Omdat het via de competitie die plek nog kon innemen, maar ook omdat het met de bekerfinale nog een extra kans heeft om meteen de Europese poules in te gaan. Zij lijken dan ook klaar voor een strijd en gaan het ticket van Charleroi claimen. Anderlecht hoopt nog steeds vurig dat er play-offs kunnen worden gespeeld.