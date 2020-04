Het rapport van de redactie: 1 - Club Brugge walste door de competitie en had nog dat tikkeltje dominanter kunnen zijn

Het voetbal ligt dan wel stil tijdens de coronacrisis, onze redactie bleef draaien. Aan de hand van de huidige stand, die straks ook als eindklassement wordt genomen, deelden we de eersteklassers hun rapport uit. Vandaag is het aan het nummer 1: Club Brugge

Wesley, Nakamba, Danjuma en Denswil leverden aardig wat poen op voor Club Brugge en daar wisten Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert wel raad mee. Nooit eerder betaalde een Belgische club zo veel geld voor een doelman en Okereke (8M) kostte zelfs nog meer dan Mignolet (7M). Maar er waren nog prestigieuze transfers.

Zo werd trainer Philippe Clement weggehaald bij de landskampioen en hij wou elke positie dubbel bezetten. In de zoektocht naar een centrumspits kaapte Club Diagne weg onder de neus van Anderlecht. Spelers huren doen ze nochtans niet vaak, maar ook voor Percy Tau werd een uitzondering gemaakt. Verder waren Sobol, Ricca, Déli, Kossounou (gehaald voor de toekomst) en Balanta allemaal voltreffers.

Waar kon het beter?

Club Brugge kwam danig versterkt uit de transferzomer en Clement loodste blauw-zwart als tweede Belgische club, via de voorrondes, naar de Champions League. Die zware Europese avonden leidden in de competitie amper tot puntenverlies, mede door de rotatiemogelijkheden. Dat roteren gebeurde vooral op de flanken en voorin.

Clement en zijn manschappen domineerden de competitie en zullen na de Algemene Vergadering van de Pro League worden uitgeroepen tot kampioen. Gezien de 15 punten voorsprong op eerste achtervolger Gent zal dat niet tot protest leiden. 58 goals gemaakt, slechts 14 tegen en alleen in de Bosuil werd verloren.

Weinig ruimte dus tot verbetering, al werd er af en toe over een ‘spitsenprobleem’ gesproken in en rond Jan Breydel. Een echte afmaker hadden ze niet in de rangen en ook de dure winteraankoop Krmencik kon zijn stempel niet meteen drukken. Blauw-zwart had soms iets te veel kansen nodig om tot scoren te komen. In de Belgische competitie was dat meestal geen ramp, in Europa moesten ze dat in Parijs en thuis tegen Galatasaray cash betalen.

Realiteit vs prognose

We zagen in juli al de meest uitgebalanceerde kern bij Club Brugge en hadden hen in onze prognose op nummer 1 gezet (dat kan u HIER nog eens lezen). De komst van Mignolet zette dat alleen maar kracht bij. Je moest dit seizoen al van goeden huize komen om dit Club aan het wankelen te brengen. Dat is niemand gelukt. De beste en meest regelmatige club staat op bovenaan en mits een killer voorin was het verschil wellicht nog groter geweest.

Deze rapporten verschenen al in onze reeks:

16 - Waasland-Beveren boet in op kwaliteit na een seizoen met 27 punten

15 - KV Oostende kon gebrek aan budget niet compenseren

14 - Cercle Brugge redt het niet met alleen maar (Monaco-)huurlingen

13 - Eupen voldeed volledig aan de verwachtingen: niet goed, maar zonder problemen erin gebleven

12 - STVV maakt ambities niet waar dankzij willekeurig transferbeleid en rampzalig rapport tegen de laagvliegers

11 - KV Kortrijk miste aanvallende slagkracht (en Avenatti) om zich te mengen voor de top-6

10 - Moeskroen kwam nooit in de problemen ondanks resem vertrokken sleutelpionnen

9 - Een dramatische week legde handicap op hele seizoen Zulte Waregem

8 - Anderlecht heeft al heel het seizoen een gebrek aan scorende spits

7 - Racing Genk houdt vast aan eigen filosofie

6 - KV Mechelen bewees dat ook een promovendus hoge ogen kan gooien

5 - Ook Preud'homme krijgt het schip nog niet op een stabiele koers

4 - Opnieuw een stap hogerop voor Antwerp

3 - Charleroi is de enige echte revelatie van het seizoen

2 - Gent speelde bijwijlen het leukste voetbal en op kampioenenniveau, maar kon Club Brugge op regelmaat niet kietelen