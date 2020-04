Marc Van Ranst is zéér duidelijk: "Gedrag van enkelingen brengt lockdown in Wuhan-style dichterbij" en "Met oog op zomer ..."

Het goede weer en het paasweekend hebben ervoor gezorgd dat er hier en daar toch wat mensen de regels van de lockdownmaatregelen niet of onvoldoende hebben opgevolgd. En dat kan zware gevolgen hebben voor de (sport)wereld.

Marc Van Ranst is ontevreden omwille van het gedrag van heel wat mensen, die in het paasweekend zich niet hebben gehouden aan de maatregelen door de veiligheidsraad opgesteld.

Zo hield onder meer Obbi Oulare een barbecue thuis met enkele vrienden, vele anderen kwamen op straat om met elkaar te spreken en vormden zo een potentiële nieuwe broeihaard.

Wuhan-style?

"Door het gedrag dat nu is gesteld, zal de curve mogelijk minder snel afzwakken als we willen. Een lockdown in Wuhan-style komt door dit gedrag dichterbij."

"Het gedrag van enkelingen nu - want velen volgen alle maatregelen wél goed op - kan ervoor zorgen dat we ook deze zomer nog in de problemen zitten", klonk het onder meer in VTM Nieuws. In uw kot blijven is dus ook belangrijk als u nog de benen wil strekken en/of wil dromen van een zorgeloze (sport)zomer.