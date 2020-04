Is er een nieuwe club in de maak? Moeskroen denkt aan fusie met eersteklasser én nog een Belgische profclub

Krijgt het Belgische profvoetbal er straks een nieuwe club bij? Royal Excel Mouscron heeft de gesprekken met KV Kortrijk over een fusie alvast aangeknoopt. Ook KSV Roeselare wordt in verband gebracht als versterking.

Royal Excel Mouscron, KV Kortrijk en KSV Roeselare denken eraan om één club te vormen. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Het is dan ook geen verrassing dat twee van de drie bovengenoemde clubs géén licentie voor volgend seizoen hebben gekregen.

Het idee komt van les Hurlus. Moeskroen trekt dan wel nog naar het BAS om de licentie in beroep alsnog toegewezen te krijgen, maar de realiteit is er. Via mailverkeer staat de band tussen de roodhemden en zaakwaarnemer Pini Zahavi zwart op wit.

KSV Roeselare is dan weer bankroet. Bovendien is het geen geheim dat er momenteel te veel profclubs zijn in West-Vlaanderen. Behalve Kortrijk en Roeselare zoeken ook Zulte Waregem, KV Oostende, Cercle Brugge en Club Brugge hun fans en sponsors in eenzelfde regio.