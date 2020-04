Analisten oneens over competitie en bekerfinale: "Op 30 mei herbeginnen" vs "Bekerfinale met supporters die dreigen af te spreken? Afschaffen!"

Wat met de rest van het voetbalseizoen? En wat met volgend seizoen? De analisten zijn het ook oneens over de hele zaak stilaan.

Jacky Mathijssen ziet het nog steeds zitten om te voetballen dit seizoen: "De laatste speeldag op 30 mei en daarna gehalveerde play-offs", is hij duidelijk in Het Belang van Limburg.

"De top-3 speelt dan drie keer thuis in vijf wedstrijden. In play-off 2 werken we met rechtstreekse uitschakeling. Volgend seizoen starten we dan eind augustus, zodat iedereen één keer thuis speelt voor de interlandbreak. En dan vanaf 12 september hopelijk mét publiek."

Wijnants heeft andere mening

Voor Stef Wijnants hoeft het dan weer allemaal niet: "De Pro League heeft juist gehandeld door de competitie stop te zetten, dat zal nog blijken. De bekerfinale met supporters die dreigen met elkaar af te spreken? Laat het uit!"

"Volgend seizoen? We kunnen beter wachten tot september als er wél supporters mogen komen. Als het volgende seizoen zonder play-offs zou zijn, dan zijn er sowieso speeldata genoeg."