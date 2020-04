Jelle Van Damme is duidelijk over zijn toekomst, met één grote voorwaarde

Door het faillissement van Lokeren zit ook Jelle Van Damme zonder club. Hij was waarschijnlijk sowieso al niet van plan zijn aflopend contract te verlengen. En 1B is hij na één jaartje ook al beu.

Van Damme heeft nog heel wat geld tegoed van Lokeren, maar dat zal zijn advocate moeten regelen. Nu concentreert hij zich ook op de toekomst, want die is nu onduidelijk. De 36-jarige verdediger wil zeker nog doorgaan.

"Ik voel me nog goed en ik weet dat ik bepaalde clubs in België nog kan helpen", zegt hij in een gesprek met HLN. "Maar het zal wel in 1A moeten zijn in een project dat me aanspreekt."