Ook Moeskroen lijkt niet meer te redden: onbetaalde factuur deed hen de das om

Moeskroen moet zijn licentie voor het BAS proberen te verkrijgen, maar blijkbaar wordt dat een heel groot probleem. Omdat de Licentiecommissie deze keer over onomstotelijke bewijzen beschikt dat de club in handen was van spelersmakelaars. Eén onbetaalde factuur deed hen de das om...

Er was al veel langer sprake van dat spelersmakelaars Pini Zahavi en Marc Rautenberg de touwtjes bij de club in handen hadden, maar nu zijn er daar ook bewijzen van. Die bewijzen zijn terug te vinden in mailverkeer uit 2017 en 2018. Bewijzen die naar boven zijn gekomen bij een veroordeling van de club in oktober van vorig jaar door de handelsrechtbank van Doornik. Volgens de RTBF betaalde Moeskroen een factuur van 80.000 euro voor sponsorcommissie van een Parijs sportmarketingbedrijf niet. Eigenaar Jean-Luc Gripond diende een klacht in en tijdens dat onderzoek en ook tijdens een ander onderzoek door het parket van Brussel kwam belastend bewijsmateriaal naar boven. Gripond is immers de tussenpersoon die destijds Zahavi en een andere topmakelaar Fadi Ramadani naar Moeskroen heeft gebracht en die goed op de hoogte was van de constructie. De onderzoeksrechter zou al toegestaan hebben dat alle stukken uit dat onderzoek ook voor het BAS mogen gebruikt worden. Dat zou de doodssteek betekenen voor de Henegouwers...