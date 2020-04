Beerschot en aanvoerder sturen Anderlecht overduidelijk signaal: "Het gras is niet altijd groener aan de overkant"

De timing in dit dossier is wellicht geen toeval. Een week nadat Anderlecht interesse toonde in Mike Vanhamel tekende de doelman een nieuw contract op het Kiel. Paars-wit blijft de markt afspeuren naar een nieuwe (reserve)doelman.

"Het gras is niet altijd groener aan de overkant. Integendeel, het gras is nu heel groen bij Beerschot en ik had de club al mijn woord gegeven", verkoos Mike Vanhamel Beerschot boven Anderlecht. De doelman en aanvoerder van de Mannekes vertelde bij Het Nieuwsblad dat hij zijn contract bij de club tot 2024 verlengde, met een optie tot een extra jaar.

Vorige week raakte bekend dat Anderlecht interesse had in Vanhamel en hem voor zo'n half miljoen euro wou overkopen. "Een transfer naar Anderlecht was ook alleen maar een optie als Van Crombrugge vertrekt. Ik wil geen tweede viool spelen", aldus Vanhamel, die een cv boven een flink gespijsde bankrekening verkiest.