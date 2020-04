Van keepersprobleem naar keepersdilemma: Racing Genk moet weldra knoop doorhakken over Didillon en Vukovic

Als Racing Genk met een doelmannenprobleem kampte dan zit het nu met een dilemma. Het zal wellicht een keuze moeten maken tussen Danny Vukovic en Thomas Didillon.

Nadat Racing Genk jonge doelmannen Gaëtan Coucke en Maarten Vandevoordt hun kansen gaf trok de club in januari Thomas Didillon aan. De van Anderlecht gehuurde Fransman deed het goed en kan straks definitief worden ingelijfd via een aankoopoptie.

Didillon is de optie die geld kost, maar de 24-jarige doelman is materiaal voor de toekomst. Dat is niet het geval bij Danny Vukovic. De Australiër scheurde in het begin van dit seizoen zijn achillespees, maar bewees vorig jaar zijn waarde in het kampioenenjaar. Vukovic verzamelde toen de meeste clean sheets.

Het wordt voor Genk dus kiezen tussen Didillon en de 35-jarige Vukovic. Anderlecht hoopt alvast dat de Limburgers hun doelman definitief overnemen. Zijn aankoopoptie bedraagt ruim 1,5 miljoen euro.