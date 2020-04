Wat als de KBVB het Nederlandse besluit volgt? 'Slecht nieuws voor Beerschot, OHL, Club Brugge en Antwerp'

De KNVB heeft enkele moeilijke knopen doorgehakt naar volgend seizoen toe. Op basis van het huidige klassement hebben ze beslist over degradatie en de Europese tickets. Wat als de KBVB dezelfde logica recpecteert?

De beslissing over de degradatie is toch opmerkelijk te noemen in Nederland. ADO Den Haag en RKC Waalwijk hebben een flinke achterstand op 'veilige' ploegen, maar handhaven zich toch. Niemand zakt naar tweede klasse, niemand promoveert naar de Eredivisie.

Geen stijgers en dalers

We trekken die lijn (alles is hypothetisch) even door naar ons land. In België zou dat goed nieuws zijn voor Waasland-Beveren, dat als rode lantaarn bij stopzetting van de competitie niet hoeft te degraderen. Het zou ook slecht nieuws betekenen voor Beerschot en Oud-Heverlee Leuven. Zij wilden als periodekampioenen promoveren. Hetzelfde geldt voor Westerlo, dat ook in 1A probeert uit te komen als ploeg die de meeste punten pakte in 1B.

Wat de Europese tickets betreft werd er in Nederland alleen naar het klassement gekeken en niet naar de beker. Leider Ajax, dat even veel punten als AZ telt, krijgt het beste CL-ticket op basis van doelpuntensaldo. In België zou dat naar leider Club Brugge gaan. In Nederland, waar de competitie wel veel spannender is, werd er geen kampioen uitgeroepen. Trekken we die lijn door naar ons land dan komt er ook geen titelfeest voor Club Brugge.

Verder zou Gent een ticket voor de voorrondes van de Champions League krijgen en Charleroi het beste ticket voor de Europa League (dat normaal gezien naar de bekerwinnaar gaat). Antwerp en Standard krijgen de overige tickets. Bekerfinalist Antwerp moet zich dus met een minder goed ticket tevreden stellen.