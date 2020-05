BAS-voorzitter die dossier van Moeskroen behandelde was een debutant

Bij Moeskroen was er vrijdag reden tot feest, nadat het BAS oordeelde dat de club een proflicentie voor het seizoen 2020/21 mag krijgen. Bij andere clubs leidde dat juist tot ergernis.

Zo was er de reactie van Westerlo, dat zich in het dossier belanghebbende partij had gesteld. De Kempense club wil dat het systeem van de licenties herbekeken wordt en uitte dat volgens de regels werken niet wordt beloond. Bij Waasland-Beveren, ook belanghebbende partij, reageerde men niet op de licentie van Moeskroen.

De arbiters van het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS) werden voorgezeten door een nieuwkomer, iemand die nooit eerder een zaak heeft behandeld voor het BAS. Volgens Het Nieuwsblad zou ook dat tot onbegrip hebben geleid andere partijen.