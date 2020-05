Dury is fan van play-off 1, maar kijkt liever naar het totale plaatje: "Het is dramatisch en het wordt alleen maar erger"

Onder Francky Dury stond Zulte Waregem al meerdere keren in play-off 1 en greep het zelfs een keer net naast de titel. Maar de coach en Essevee weten ook hoe het is om in play-off 2 uit te komen.

Zowel play-off 1 als 2 hebben dus geen geheimen meer voor Francky Dury. "Play-off 1, dat is het mooiste wat er is. Tien extra matchen tegen topploegen, telkens onder hoogspanning en in een vol huis. Je komt quasi ­sowieso in aanmerking voor een Europese prijs. Het zijn die wedstrijden die de waarde van onze spelers omhoog doen schieten", legt de trainer uit in Het Laatste Nieuws.

Er wordt gezegd dat een seizoen voor de nummer 11 of 12 in een normale competitie ook voorbij is in maart, maar dat is niet zo.

Maar hij kent ook het veel minder aantrekkelijke play-off 2. "Het is ronduit dramatisch en het wordt alleen maar erger. We willen investeren om erbij te zijn, maar als dat niet lukt, blijft de return achterwege. Dan is je seizoen in maart voorbij. Zeker door de opmars van Antwerp wordt het steeds moeilijker om bij die eerste zes te ­komen. De kloof wordt groter en dus is dit systeem voor de kleine clubs hoe langer hoe minder interessant. En hoeveel keer slaagde de winnaar van play-off 2 erin ­Europees voetbal af te dwingen", vraagt Dury zich verder af.

En hoe zou het zonder play-offs zijn? "Er wordt gezegd dat een seizoen voor de nummer 11 of 12 in een normale competitie ook voorbij is in maart, maar dat is niet zo. Als wij met Zulte Waregem op speeldag 32 de nummer één op bezoek krijgen, dan zit het hier ook vol. En dan heeft iedereen tenminste nog iets om naar uit te kijken", besluit hij.