Thomas Didillon betreurt de beslissing van Genk in dankwoord aan de club

Racing Genk moest keuzes maken wat betreft de doelmannen voor volgend seizoen en de keuze is niet op Thomas Didillon gevallen. De Fransman keert dus terug naar Anderlecht, maar niet zonder een afscheidswoord aan de Limburgse club.

Racing Genk heeft gekozen voor Danny Vukovic en Maarten Vandevoordt als doelmannen voor volgend seizoen en laat Thomas Didillon naar Anderlecht vertrekken. "Ik wil jullie bedanken voor de maanden die we samen hebben doorgebracht en de steun die ik hier vanaf de eerste minuut heb gekregen", zei Didillon op Instagram.

"Het is een jammere beslissing voor mij, maar als professional moet ik ze aanvaarden. Verder moet ik ook mijn ploegmaats bedanken. Ik voelde me hier zo snel thuis en daar ben ik iedereen erg dankbaar voor. Dat is onbetaalbaar en ook de reden waarom Genk zo'n geweldige club is en zal blijven", besloot hij. Didillon wenste de club ook nog het beste toe voor de komende uitdagingen.