Bondscoach Roberto Martinez voorstander van beloftenploegen in 1B

Door de licentieperikelen in het profvoetbal werd de vraag gesteld om de competitie grondig te hervormen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Er blijven 16 clubs in 1A en 8 in 1B.

De schreeuw om het format van 1B nieuw leven in te blazen klonk nochtans luider dan ooit. Toch is er weinig veranderd en dat is volgens sommigen een gemiste kans. Roberto Martinez denk er ook zo over.

Hij zag de kans schoon om de betere beloftenteams te integreren in het profvoetbal. "Beloften moeten altijd blijven bijleren en daarom had ik de grote ploegen (U21) graag in 1B gezien", aldus Roberto Martinez bij La Dernière Heure.

De Spanjaard keek naar buitenlandse voorbeelden. "In Engeland hebben ze de leeftijd verhoogd naar U23 en dat zou in België ook goed kunnen. Als jongeren tegen profs spelen leren ze snel bij. In Spanje, bijvoorbeeld, gebeurt het ook en vloeien veel jongeren door naar de profs", besloot hij.