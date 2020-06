OFFICIEEL: Milos Kostic niet langer coach van STVV

Milos Kostic is niet langer de trainer van STVV. Kostic nam begin dit jaar over van Nicky Hayen, maar de Limburgers konden onder hem niet overtuigen. De club heeft het nieuws gemeld op haar website.

STVV heeft afscheid genomen van Milos Kostic. De Sloveense trainer was tijdens zijn periode bij de Kanaries goed voor drie overwinningen, één gelijkspel en vier nederlagen. De club maakte het nieuws bekend op haar website.

Milos Kostic had ook al een reactie klaar. "Het was een eer om trainer te mogen zijn van deze club. Ik voelde vanaf dag één al enorm veel appreciatie. Er ontstond een goede band met iedereen die betrokken was bij de club. Bedankt STVV, jullie waren geweldig. Hopelijk tot snel!", klinkt het op de site.