Huyck bevestigt dat ook De Decker in beeld was: "Maar Nicky was enthousiaster"

Waasland-Beveren koos uiteindelijk voor Nicky Hayen. De Wase club was ook geïnteresseerd in Wim De Decker, maar uiteindelijk "gaf Nicky een meer enthousiaste indruk".

"We hebben de tijd genomen voor deze keuze", legde voorzitter Dirk Huyck uit. "Eerst via Skype en dan via verschillende gesprekken live. Hij is het profiel dat het beste bij de club past", aldus Huyck. "Dynamisch en gedreven. We willen de supportersharten weer veroveren en daarvoor is Nicky de ideale man."

Huyck bevestigde ook dat er ook gesproken is met Wim De Decker, maar die koos snel voor AA Gent. "Dit was niet zomaar een keuze. Nicky is onze eerste keuze. We hebben inderdaad gesproken met De Decker, maar hij was wat meer terughoudend. Nicky overtuigde ons met zijn enthousiasme."