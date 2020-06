KVK-voorzitter Joseph Allijns heeft genoeg van geschillen en procedures: "Straks komt de start van het volgende seizoen in gevaar"

De beslissing van de Algemene Vergadering op 15 mei om de competitie definitief stop te zetten heeft al heel wat commotie veroorzaakt.

Die commotie zette zich door in verschillende geschillen en procedures die door clubs zijn opgestart om de beslissing aan te vechten. U kan HIER nog eens een overzicht vinden van alle geschillen en procedures die er ondertussen al zijn opgestart na de Algemene Vergadering.

KV Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns heeft het zo stilletjesaan gehad met al die geschillen. "Het is het goed recht van elke club om punten toe te voegen aan de Algemene Vergadering. Maar waar ik voor vrees is dat door alle procedures die nu opgestart zijn, dat e start van het volgende seizoen in gevaar gebracht wordt."

Al denkt Allijns wel dat Cercle-voorzitter Goemaere met de beste bedoelingen met het nieuwe voorstel afkwam. "Bij Cercle willen ze geschillen vermijden, zodat ze op een transparante manier aan het volgende seizoen kunnen beginenn. In dat opzicht is het gemakkelijk om nu gewoon met 20 ploegen de competitie te starten."

Betekent dit dat Allijns straks mee zal gaan in het voorstel van Cercle Brugge? "De stemming is geheim en als ik hier nu op zou antwoorden, dan is het geen geheim meer. Maar ik vind wel dat er op een bepaald moment gestemd is geweest en dat je je bij die beslissing moet neerleggen."