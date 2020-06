Heeft KV Mechelen een probleem door financiële toestand bedrijf aandeelhouder? "Hij houdt van KVM"

Hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, Dieter Penninckx, heeft even een stap teruggezet door gezondheidsproblemen. Maar ook met zijn modebedrijf FNG gaat het niet goed. Moet KVM zich zorgen beginnen maken?

Bij de club benadrukken ze van niet. "Helemaal niet. Die twee dossiers zijn totaal van elkaar gescheiden. De aandelen van Dieter Penninckx bij KVM staan op zijn eigen naam. Het was een persoonlijke investering van hem. Stel dat FNG failliet zou gaan, zouden die schuldeisers dus niet via KV Mechelen hun geld kunnen terugvragen", zegt CEO Frank Lagast in HLN.

Malinwa benadrukt dat de fans zich geen zorgen hoeven te maken. "We kregen onze licentie op basis van een businessplan voor 18 maanden. Onze balansen ogen beter dan die van veel andere Belgische profclubs."

Maar blijft Penninckx ook bij de club of zal hij zijn aandelen verkopen? "Als hij privécenten nodig heeft, dan is dat scenario mogelijk. Maar ik denk niet dat Dieter wil verkopen. Hij houdt van KV Mechelen."