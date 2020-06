BeNeLiga wint zieltjes bij Noorderburen: "Het leefde vooral in België, maar nu verandert ook de mentaliteit in Nederland"

Er is al veel gezegd en geschreven over de BeNeLiga en of die er al dan niet zal komen. Dat het voor de Belgische en Nederlandse topclubs een voordeel zal opleveren staat volgens sporteconoom Thomas Peeters buiten kijf.

Enkele dagen werd bekend dat de Belgische G5 en de grote clubs uit Nederlandse een studie hadden besteld bij Deloitte over een mogelijke competitieformule. Dat kan u HIER nog eens lezen. De financiële kant van het verhaal zou positief uitdraaien voor de topclubs in beide landen.

"Bij de tv-rechten kunnen België en Nederland nog een mooie groei neerzetten. De Nederlandse clubs hebben op dit moment een slechte deal. Ze vangen evenveel geld als de Belgen – 100 miljoen euro –, terwijl de tv-markt er meer dan de helft groter is. Ik denk dat 450 à 500 miljoen euro voor de BeNeLiga realistisch is. Dat is meer dan een verdubbeling", aldus sporteconoom Thomas Peeters bij Het Nieuwsblad.

Peeters is een Belg die in Rotterdam is tewerkgesteld. Hij kan dus goed inschatten hoe men over de BeNeLiga denkt bij onze Noorderburen. "Jaren was de BeNeLiga iets dat vooral in België leefde, nu is in Nederland de mentaliteit aan het veranderen", besluit hij.