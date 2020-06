UEFA wil transfers toelaten tot 5 oktober

Doordat alle competities zullen worden opgeschoven, schuift in principe ook de transfermarkt mee op. De UEFA heeft alvast voorgesteld om de transfermercato te verlengen tot 5 oktober.

Op 5 oktober zou de transfermarkt sluiten, zodat clubs nog tot 6 oktober spelers kunnen registeren voor de Champions League en de Europa League. Dat deelde het Uitvoerend Comité van de UEFA mee op donderdag.

Normaal gezien sluit de transfermarkt op 31 augustus in de meeste landen, maar de deadline zou nu dus met meer dan een maand verlengd worden. Dat komt omdat vele competities nog niet afgerond zijn. In België, Frankrijk en Nederland zijn de competities wel al stopgezet en is er nog geen nieuwe datum voor het nieuwe seizoen.

De EUFA heeft ook een toegeving gedaan omtrent de Financial Fair Play-regels. Normaal gesproken moeten clubs minimaal evenveel inkomsten genereren als uitgaven, maar door de coronacrisis zullen veel clubs het financieel moeilijk hebben. De UEFA heeft daardoor beslist om de deadline met een jaar uit te stellen. De balans zal in 2021 gelijk met 2020 opgemaakt worden.