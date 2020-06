"Kampioen spelen? Dan moet je Didier Lamkel Zé verkopen"

Als het van Hein Vanhaezebrouck afhangt, dan doet Antwerp Didier Lamkel Zé liefst zo snel mogelijk van de hand. De Kameroener zijn kansen zijn op. Vanhaezebrouck geeft in zijn column bij Het Nieuwsblad zijn mening over de nieuwste fratsen van LZ7.

Vanhaezebrouck herkent de situatie maar al te goed. "Ik heb dat destijds bij AA Gent zelf meegemaakt. Ze hadden voor mijn komst Habib Habibou aangetrokken en dat zou de sterspeler zijn rond wie ze een team zouden bouwen. Maar Habibou is een speler met een groot zelfbeeld, die nogal vreemd kan zijn in de omgang met anderen."

"Ik hamerde er dan ook op om hem te verkopen en dat deed Gent ook, zelfs met een klein beetje winst. Dat jaar werden we kampioen, omdat we zo'n hechte groep hadden", haalt Vanhaezebrouck leuke herinneringen op.

Volgens Vanhaezebrouck is Antwerp er dan ook het meest bij gediend de Kameroener te verkopen. "Ik heb al opgevangen dat er op korte termijn toch al wat titelambities zijn bij Antwerp, dan kunnen ze best Lamkel Zé verkopen. Ik kan mij ook niet voorstellen dat Leko daar weigerachtig tegenover zou staan. Die ziet liever Junior Edmilson komen."

Al is de vraag of Antwerp nog wat kan vangen voor Lamkel Zé. "Die tien miljoen die ze vroegen, kunnen ze vergeten. Zelfs de helft wordt moeilijk. Het beste dat ze kunnen doen is hopen op een uitleenbeurt en daar dan een aankoopoptie in steken", gaat Vanhaezebrouck verder.

Het grote struikelblok zou het salaris zijn, waardoor Lamkel Zé ontevreden is en daarvoor de sociale media opzoekt. "Dat is weer zo'n typisch geval van een speler die zichzelf de allerbeste vindt. Hij heeft veel meer schade toegebracht, dan iets bijgebracht. En waarom zou D'Onofrio een van zijn connecties op het spel zetten en een speler als Lamkel Zé ergens stallen, waar hij ook schade zal berokkenen."

"De grote challenge voor Antwerp is niet Lamkel Zé behouden of verkopen, maar Dieumerci Mbokani een nieuw contract voorschotelen. Mbokani vervangen, dat wordt pas moeilijk."