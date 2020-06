Waasland-Beveren beseft dat het chaos is als ze gelijk krijgen: "Kleine zorgen tegenover het onrecht dat onze club treft"

Waasland-Beveren heeft twee zaken lopen. Eén bij het BAS en één bij het BMA. En bij beide instanties maken ze goeie kans om gelijk te krijgen. Dat zou de Pro League wel in chaos storten.

Huyck beseft dat ook, maar benadrukt dat zij die problemen niet gezocht hebben. "De start van de competitie komt waarschijnlijk in gevaar, ja. Dan moet in laatste instantie de kalender worden aangepast en wie weet ook het competitieformat. Dat zijn kleine zorgen tegenover het onrecht dat onze club treft", zegt hij in S/V Magazine.

Het is dan ook niet aan Waasland-Beveren om nu een oplossing aan te reiken, vindt hij. "Anderen hebben dit probleem veroorzaakt, wij niet. Na de stopzetting van de competitie werd een werkgroep opgericht om te zien hoe we de competitie zouden afwikkelen."

De werkgroep kwam met een voorstel met 18 clubs. "De werkgroep vond het niet eerlijk om ons te slachtofferen. Ook de lastig te organiseren promotiematch tussen Beerschot en OH Leuven werd zo overbodig: beide clubs zouden stijgen naar 1A. Over een competitie met achttien bestond in de werkgroep een brede consensus. Slechts één lid ging niet akkoord."

Dat was dus Michel Louwagie van Gent. "Louwagie benadrukte dat de topclubs play-offs wilden en die zijn moeilijker te organiseren in een competitie met achttien teams. Hij legde ook andere bezwaren op tafel. Hoe gaan we terug naar zestien ploegen? Hoe zou het tv-geld worden verdeeld? Terechte vragen, maar niks waar geen oplossing voor mogelijk was."