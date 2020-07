Coucke haalt positieve uit rotseizoen bij Genk: "Ik maakte in één jaar tijd mee wat andere keepers misschien meemaken als ze 30 jaar zijn"

Terwijl zijn trainer nog een fikse sneer naar Genk uitdeelde, laat Gaetan Coucke zelf het uit om na te trappen naar zijn ex-club. Hij weet wat een voetballer kan meemaken: "Dit gaat me helpen in de rest van mijn carrière."

Bij Genk werd hij na een paar fouten opzijgeschoven. "Het was een jaar van ups-and-downs. In Lommel speelde ik voor mijn gevoel een topseizoen. Ik had veel zelfvertrouwen. Er waren ook andere opties, maar bij Genk kon ik volop de concurrentiestrijd aangaan met Danny Vukovic. Danny viel toen na de eerste match al uit, maar ik was klaar om hem te vervangen", zegt hij in HBvL.

"Ik denk dat je dat kon zien aan mijn eerste wedstrijden. Daarna ging het wat minder met de ploeg en heb ik daar ook wat de gevolgen van gedragen, al weet ik ook dat ik zelf moet presteren. Thuis tegen Salzburg maakte ik een fout en dan word je als keeper natuurlijk afgestraft. Dat hoort bij het voetbal. Ik maakte nu op heel jonge leeftijd in één jaar tijd mee wat andere keepers misschien pas meemaken als ze 28 of 30 jaar zijn. Dat gaat me helpen in mijn verdere carrière.”

Professioneel

Leuk was het natuurlijk niet. “Natuurlijk heb ik daar slecht van geslapen. Je wordt nooit graag opzijgeschoven, maar ik denk wel dat ik mentaliteit heb getoond heb op training. Ook nadat ik was gepasseerd, heb ik altijd mijn best gedaan om terug die eerste plaats te veroveren. Ik vind van mezelf dat ik daar toen heel professioneel mee ben omgegaan."