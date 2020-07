🎥 Birger Verstraete voelt zich in zijn sas bij Antwerp en met Ivan Leko: "Met alleen maar jaknikkers pak je geen prijzen" & "Het is echt een voetbalmaniak"

Enkele weken na zijn tranfser naar Antwerp heeft Birger Verstraete al heel wat trainingsarbeid en een buitenlandse stage achter de kiezen bij zijn nieuwe werkgever. De ex-speler van Gent, Kortrijk, Moeskroen en Club Brugge voelt zich duidelijk in zijn sas in Deurne-Noord.

Ten eerste omdat hij opnieuw kan spelen. Zijn laatste partij dateert alweer van 21 december, in de Bundesliga met Köln tegen Werder Bremen, maar op oefenstage kon hij weer proeven van wedstrijdminuten. "Elke wedstrijd doet deugd, of het nu vriendschappelijk is of om de knikkers gaat", legt de controlerende middenvelder uit in een gesprek met Voetbalkrant.com.

Op die positie heeft hij wel heel wat concurrentie, want ook Haroun, De Sart, Boya, Hongla, Coopman en Louis Verstraete kunnen centraal op het middenveld worden uitgespeeld. "Concurrentie schrikt me niet af én het is goed voor de kwaliteit binnen de groep. Zowel op training als in een wedstrijd. Dat moet ook bij een club die de ambitie heeft om mee te strijden voor het hoogst haalbare."

Geen bekerfinale

Prijzen pakken dus. En Verstraete steekt niet onder stoelen of banken dat hij dat maar wat graag zou doen bij Antwerp. "Mijn persoonlijke ambitie om snel weer mijn beste niveau te halen. Verder wil ik gewoon een topseizoen draaien bij Antwerp. Als we de ambities kunnen waarmaken en een prijs pakken... dat zou fantastisch zijn."

Dat kan begin augustus al. Antwerp staat dan in de bekerfinale, maar Verstraete is dan niet speelgerechtigd. "Het is apart om je voor te bereiden en te weten dat je niet op het veld zult staan. Maar dat wist ik natuurlijk al toen ik hier tekende."

Het zijn hier niet allemaal jaknikkers, maar met alleen maar schooljongetjes op het veld pak je geen prijzen.

Wat hij ook wist is dat er bij de Great Old een coach zit die absoluut in hem gelooft. "In het verleden is het er al een paar keer niet van gekomen (van samen te werken, nvdr). Nu wel en hij laat je geen seconde met rust. Dat voel je op training. Het is een echt voetbalmaniak. Zo’n trainer die constant achter je veren zit is goed voor mij."

En net wanneer het over de Kroatische trainer ging passeerde hij achter de rug van Verstraete door. "Birger Verstraete, pitbull voor de Great & Old. Tijd om kampioen te worden in België", lachte Ivan Leko. Dus dat achter de veren zitten is zeker niet gelogen. En dat Leko een rol heeft gespeeld in de komst van Verstraete legt de middenvelder zelf uit in de video helemaal onderaan.

Met de trainer is er dus een goede band, maar ook met zijn ploegmakkers is 26-jarige de Verstraete erg tevreden. "Er wordt gezegd dat er hier moeilijke karakters bij de club zitten, maar ik vind het echt een fantastische groep. Oké, het zijn niet allemaal jaknikkers, maar met alleen maar schooljongetjes op het veld pak je geen prijzen. Dat hoeft ook niet, zolang er maar respect is op het veld. Ik ben zelf ook niet de braafste op het veld, dus ik pas hier wel", besluit Verstraete.