Vrancken hecht om verschillende redenen niet te veel belang aan zware nederlaag tegen Club Brugge

KV Mechelen kreeg een pandoering van Club Brugge dit weekend. In een oefenmatch van twee keer een uur werd het eerst 4-0 en daarna 2-0. Wouter Vrancken relativeert wel en hecht er niet zoveel belang aan.

“We hadden liever 90 minuten gespeeld. Omdat onze match tegen Beveren was weggevallen en we zeker geen risico's wilden nemen met bepaalde spelers. Club Brugge weigerde, wat hun goed recht is, waardoor wij een paar jongens van de beloften hebben meegenomen om aan genoeg spelers te komen. Als Club Brugge dan twee 1A-waardige ploegen op het veld brengt, dan weet je dat er een niveauverschil kan zijn", zegt hij in GvA.

Er waren ook wat individuele fouten door vermoeidheid. “Na een zware stageweek komen dat soort foutjes vaker voor. Door de vermoeidheid gaan spelers soms foute beslissingen nemen. Een ploeg van het niveau van Club Brugge straft dat af. Daarom wil ik ook niet te zwaar tillen aan deze nederlaag."

"De cijfers maken niet uit en ondanks de score heb ik ook goede dingen gezien. De opdrachten die we vooraf hadden meegegeven werden in het eerste halfuur goed uitgevoerd. Na de rust viel dat om verschillende redenen weg en daar heeft Club van geprofiteerd. Dat zullen we ook meenemen in de debriefing."