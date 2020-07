Dan toch (voorlopig) geen Europese wedstrijden met publiek: "Ik hoop dat de supporters zo snel mogelijk opnieuw matchen kunnen bijwonen"

Eind mei liet UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin nog weten dat er snel opnieuw gevoetbald ging worden met publiek, maar hij heeft zijn verwachtingen nu bijgesteld. Europese wedstrijden met publiek zal dus nog niet voor direct zijn.

Aleksander Ceferin, de voorzitter van de UEFA, gaf aan dat Europese wedstrijden met publiek nog niet voor direct zullen zijn. "Voorlopig zullen we de Europese wedstrijden zonder publiek afwerken. Het is natuurlijk mooier met supporters en Ik hoop dat de supporters zo snel mogelijk opnieuw matchen kunnen bijwonen", zei de voorzitter op de officiële website van de UEFA.

Hij heeft zijn verwachtingen dus moeten bijstellen, want eind mei zei hij nog dat hij niet geloofde in apocalyptische verhalen over een tweede of derde golf. Hij dacht dan ook dat er snel terug publiek aanwezig kon zijn. U kan het HIER nog eens lezen.