Naar waar nu? Sinan Bolat zit nog altijd zonder club

Nadat zijn contract niet verlengd werd bij Antwerp, zit doelman Bolat nog altijd zonder club voor volgend seizoen. Maar de Turkse doelman is ervan overtuigd dat er nog een nieuwe uitdaging uit de bus zal komen.

In de Turkse media zijn er alleszins wel geruchten over een nieuw avontuur in zijn thuisland. Eerder speelde hij al voor Kayserisport (2014) en Galatasaray (2014-2015).

"Ik ga geen namen van clubs noemen, maar ik weet dat er interesse is in mij. Er is nog geen doorbraak geweest, maar het gaat om clubs uit Turkije en Spanje", vertelt de doelman.

Eén van die Turkse clubs zou Galatasaray zijn. De Turkse tradititeclub staat momenteel op de 5e plaats in de Turkse Süper Lig.

Zijn volgende club zal alleszins geen Belgische ploeg zijn. Na avonturen bij Racing Genk, Standard, Club Brugge en Antwerp lijken de avonturen van Bolat in de Belgische competitie er definitief op te zitten.