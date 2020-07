Van Den Bergh over bijzondere transfer: "Ik kan niks slecht zeggen over OHL, maar ik speel liever voor Beerschot"

Beerschot heeft met Jan Van Den Bergh een speler aangetrokken die tijdens de heenmatch van de promotiefinale nog tussen de lijnen stond bij tegenstander OH Leuven. Een vreemd gegeven, maar spelen mag de centrale verdediger niet op 2 augustus.

Op de webstek van de Mannekes ging Jan Van Den Bergh wat dieper in op zijn transfer. "Het is inderdaad een vreemde situatie en ik kan niks verkeerd zeggen over OHL, maar ik speel liever voor Beerschot en heb geen moment getwijfeld", aldus de centrale verdediger die een vijfjarig contract ondertekende op het Kiel.

Van Den Bergh had de finale kunnen afwachten, maar koos daar bewust niet voor. "Dan kan ik nadien niet bestempeld worden als een opportunist. 1A of 1B, ik speel volgend seizoen voor Beerschot. Al spreekt het voor zich dat ik hoop dat Beerschot de finale wint en promoveert."

Interesse uit 1A

"Jan Van den Bergh een speler die interesse genoot van ploegen in 1A. Het is mooi dat ook hij voor ons kiest", aldus voorzitter Francis Vrancken op de website van club. Daar wordt ook vermeld dat OHL een van de geïnteresseerden was in Van Den Bergh. Als hij voor OH Leuven zou hebben gekozen, dan had hij op 2 augustus wel kunnen spelen tijdens de promotiefinale.