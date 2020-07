Darmproblemen bij viertal van Club Brugge in laatste rechte lijn naar bekerfinale

Philippe Clement en Ruud Vormer gaven vrijdagnamiddag hun laatste persconferentie voor de aftrap van de bekerfinale zaterdagavond. Na maanden toeleven naar die dubbel titel-beker is het bijna zo ver.

"Dan hadden ze die contracten maar moeten verlengen. Het is niet onze zaak. Wij kijken naar onszelf en willen gewoon gas geven", was Ruud Vormer gefocust op het treffen met Antwerp.

De persconferentie werd vlak voor de training gehouden en bij Club zijn er enkele afwezigen. "Vier jongens -Mechele, Ricca, Balanta en Dennis- zitten met darmklachten. Geen covid-19. Ik hoop dat ze fit zullen zijn, anders moet ik de puzzel anders leggen", aldus trainer Philippe Clement.

De dubbel zou erg veel betekenen voor de coach van blauw-zwart. "Uiteraard, want het zou pas de derde keer zijn in de geschiedenis. Al maanden hebben we alleen maar hier naar toegeleefd", ging hij verder.

Clement vs Leko

De bekerfinale is ook een strijd tussen twee coaches die elkaar goed kennen. "Door en door zelfs. Ik heb met Ivan samengespeeld bij Club en bij Beerschot en toen hij besloot om trainer te worden hebben we nog veel over voetbal gepraat. Ik ken de scenario's die zich in zijn hoofd afspelen, maar andersom ook. Op dat vlak zullen er niet veel verrassingen zijn", besloot Clement.