Deze 22 spelers moeten Club Brugge de dubbel schenken, ook plaats voor twijfelachtige Mata

Na de landstitel wil Club Brugge ook de Beker van België veroveren. Die staat zaterdagavond op het programma. Daags voor de wedstrijd heeft Philippe Clement zijn 22-koppige selectie vrijgegeven.

Echte verrassingen zitten er niet in die 22-koppige selectie. Mitrovic is weer out met een voetblessure en Rezaei werd opnieuw uitgeleend aan Charleroi. Ook voor Thibault Vlietinck was er geen plaats.

Wie er wel bij is, is Clinton Mata. Hij was nochtans twijfelachtig voor de bekerfinale, maar tijdens de ultieme voorbereiding wordt hij nog getest. Youngsters Engels en Van den Keybus zijn ook opgenomen in de kern. Vier spelers moeten nog afvallen voor de definitieve selectie.

Antwerp heeft nog geen officiële selectie vrijgegeven.