Carlinhos stilaan dicht bij de uitgang in Luik

De Braziliaanse Carlinhos staat dicht bij een vertrek uit Luik. Nadat hij door Standard afgelopen seizoen nog uitgeleend werd in Portugal zou de Braziliaan nu dicht bij een overstap naar het Braziliaanse Vasco da Gama.

Volgens informatie uit La Dernière Heure zou Carlinhos (26) Standard deze zomer nog verlaten. Hij werd afgelopen seizoen verhuurd aan Vitoria Setubal, maar de Portugese club lichtte de aankoopoptie niet. Dus keert hij terug naar zijn thuisland.

Er zouden onderhandelingen bezig zijn met Vasco da Gama. Standard hoopt nog 1,5 miljoen euro to vangen de speler. Zelf betaalden ze in 2017 nog 2,5 miljoen om hem in te lijven.